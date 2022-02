ORPEA : activité 2021 en ligne avec les objectifs

L'objectif qui guide chacune de mes décisions est de garantir, sous le contrôle du Conseil d'administration et grâce notamment aux missions d'évaluation externes indépendantes qui ont déjà débuté, que les meilleures pratiques sont appliquées et contrôlées dans toute l'entreprise.

Dans l'accomplissement de cette mission, l'exigence de qualité a toujours constitué une dimension essentielle et primordiale. Cette exigence est au cœur de l'identité et du modèle de développement d'ORPEA. Or, elle se trouve aujourd'hui gravement mise en cause.

Ayant pris connaissance des allégations graves contenues dans le livre publié le 26 janvier 2022, je mesure pleinement l'inquiétude, l'incompréhension et le doute éprouvés par les résidents, les patients et leurs familles. Je pense également aux 70 000 collaborateurs du Groupe qui, au sein de nos établissements, font preuve d'un engagement sans limite pour accompagner et soigner dans les meilleures conditions plus de 250 000 patients ou résidents par an.

Le Groupe ORPEA, un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la Dépendance (maisons de retraite, résidences services, cliniques de moyen séjour et de santé mentale, maintien à domicile), annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires pour l'exercice 2021 clos le 31 décembre dernier et fait un point sur les événements récents en lien avec les allégations formulées à l'encontre du Groupe.

De son côté, le Conseil d'administration d'ORPEA a annoncé le 1er février qu'il mandatait deux cabinets indépendants Alvarez & Marsal et Grant Thornton, dont la mission a déjà débuté.

La complémentarité de ces deux cabinets de renommée internationale permet d'en garantir l'efficacité et l'exhaustivité. Les deux cabinets auront accès à toutes les informations d'ORPEA et de ses filiales qui leur sembleront nécessaires. Le Conseil d'administration d'ORPEA suit directement ces deux missions. Les conclusions des cabinets Alvarez & Marsal et Grant Thornton seront tenues à disposition des autorités compétentes et feront l'objet d'une communication.

Activité 2021 en ligne avec les objectifs

Trimestriel En M€ T4 2021 T4 2020 Var. Var. publiée organique1 France Benelux 669,7 625,1 +7,1% +3,1% Europe Centrale 287,5 254,1 +13,1% +6,5% Europe de l'Est 102,1 95,6 +6,9% +6,0% Péninsule Ibérique et Latam 45,2 40,7 +11,1% +8,9% Autres pays 0,9 0,8 NS NS Chiffre d'affaires total 1 105,4 1 016,3 +8,8% +4,5%

Composition des zones géographiques : France Benelux (France, Belgique, Pays-Bas, Irlande, Royaume-Uni), Europe centrale (Allemagne, Italie et Suisse), Europe de l'Est (Autriche, Pologne, Rép. Tchèque, Slovénie, Lettonie, Croatie), Péninsule Ibérique et Latam (Espagne, Portugal, Brésil, Uruguay, Mexique, Colombie, Chili), Autres pays (Chine).

Sur l'exercice 2021, le chiffre d'affaires a bénéficié de la remontée progressive des taux d'occupation, permise avant tout par la campagne de vaccination contre le Covid-19, ainsi que par l'engagement des équipes d'ORPEA qui ont su rester pleinement mobilisées pour offrir un environnement sécurisé aux résidents et aux patients. D'autre part, la croissance du chiffre d'affaires a bénéficié de la contribution des acquisitions réalisées, notamment en Irlande et en Suisse (First Care, Belmont, Brindley et Sensato).

1 La croissance organique du chiffre d'affaires du Groupe intègre : 1. La variation du chiffre d'affaires (N vs N-1) des établissements existants consécutive à l'évolution de leurs taux d'occupation et des prix de journée ; 2. La variation du chiffre d'affaires (N vs N-1) des établissements restructurés ou dont les capacités ont été augmentées en N ou en N-1

; 3. Le chiffre d'affaires réalisé en N par les établissements créés en N ou en N-1, et la variation du chiffre d'affaires des

établissements récemment acquis sur une période équivalente en N à la période de consolidation en N-1.

2