emeis (Paris:ORP) annonce la signature d'un accord de cession et prise à bail portant sur un portefeuille immobilier de trois maisons de retraite en Irlande avec Healthcare Activos pour un prix d'achat d'environ 56 millions d'euros. Le portefeuille cédé comprend trois maisons de retraite récemment construites, d'une capacité totale de 332 lits, dans les environs de Portmarnock, Portlaoise et Kilkenny. Ces trois installations seront exploitées par emeis Ireland.

Laurent Guillot, Directeur Général d’emeis, commente : « Peu après la signature d'un accord de cession immobilière aux Pays-Bas, nous continuons activement à mettre en œuvre notre stratégie de détention d’actifs. Ces nouvelles opérations nous permettent d’être en ligne avec la trajectoire prévue : 500 millions d’euros de cessions immobilières par an jusqu’en 2026 et visent également à réduire le taux de détention des actifs exploités par le Groupe pour atteindre à moyen terme un taux de 20 à 25%, renforçant ainsi la structure financière du Groupe. Nous constatons le retour de certains investisseurs sur les opérations immobilières ce qui nous rend confiants dans notre objectif de 1,5 milliard d’euros de cessions d’ici à 2026. La signature de baux à long terme témoigne de cette confiance et de notre détermination à nous développer sur des marchés clés tels que l'Irlande. »

Jorge Guarner, Président de Healthcare Activos, commente : « Nous sommes très honorés de poursuivre notre partenariat à long terme avec emeis à travers l'Europe, avec son nouvel actionnariat et son sens aigu des affaires dans un secteur aussi critique et sensible pour la société que celui des soins et de la dépendance. Cette opération met en évidence les principes d'investissement fondamentaux de Healthcare Activos, qui s'associe à emeis pour développer des infrastructures essentielles, à l'épreuve du temps, dans des zones géographiques soigneusement sélectionnées présentant des perspectives solides en matière de développement d’une offre de soins de santé. Elle marque également notre entrée sur le marché irlandais, dont les fondamentaux à long terme sont très solides, et sur lequel nous comptons développer progressivement notre présence au cours des prochaines années. »

A propos de emeis

Avec près de 78 000 experts et professionnels de la santé, du soin, et de l’accompagnement des plus fragiles, emeis est présent dans une vingtaine de pays et couvre cinq métiers : les cliniques psychiatriques, les cliniques de soins médicaux et de réadaptation, les maisons de retraite, les services et soins à domicile et les résidences services.

emeis accueille chaque année près de 283 000 résidents, patients et bénéficiaires. emeis s’engage et se mobilise pour relever un des enjeux majeurs de nos sociétés : l’augmentation du nombre des populations fragilisées par les accidents de la vie, par le grand âge ou encore par les maladies mentales.

ORPEA S.A., la société mère du Groupe, détenue à 50,2% par la Caisse des Dépôts, CNP Assurances, MAIF et MACSF Epargne Retraite, est cotée sur Euronext Paris (ISIN : FR001400NLM4) et membre des indices SBF 120 et CAC Mid 60.

Site : www.emeis.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240603229341/fr/