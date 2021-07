ORPEA : la croissance accélère au deuxième trimestre

Orpea a réalisé mardi soir son point d’activité au titre du deuxième trimestre 2021. Ainsi, le spécialiste de la prise en charge de la dépendance (maisons de retraite, cliniques de moyen séjour et de psychiatrie et maintien à domicile) a publié un chiffre d’affaires de 1,04 milliard d’euros, en hausse de 12,8% sur un an. En organique, la croissance est de 9,8%.



" Cette solide dynamique a été alimentée par une remontée générale des taux d'occupation dans l'ensemble des zones géographiques, avec notamment une forte accélération sur le mois de juin dans les maisons de retraite, qui enregistrent un record historique du nombre d'admissions ", explique Orpea.



Cela lui permet de réaliser un chiffre d'affaires de 2, 07 milliards d'euros sur l'ensemble du premier semestre 2021, soit une progression de 8,6% à données publiées et de 5,2% en organique.



" Orpea a connu au cours du 1er semestre 2021 un bon rythme de reprise de son activité avec une accélération notable au 2ème trimestre et notamment en juin. Ainsi sur le 2ème trimestre, le groupe réalise une croissance organique de +9,8%, soit un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis près de 10 ans ", s'est félicité Yves Le Masne, le directeur général d'Orpea.



" Sur le semestre, le groupe réalise désormais plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit l'équivalent du chiffre d'affaires annuel de 2014 ", a ajouté le dirigeant.



Du côté des perspectives, Orpea a confirmé son objectif de croissance pour 2021 à plus de 7,5%, soit au moins 4, 215 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Cet objectif avait été relevé il y a quelques semaines.