Orpea a réalisé mardi soir son point d’activité au titre de son exercice 2020. Ainsi, le spécialiste de la prise en charge de la dépendance a publié un chiffre d’affaires record de 3,92 milliards d’euros, en hausse de 4,9% sur un an. En organique, le chiffre d’affaires est stable. La croissance à données publiées résulte des acquisitions notamment en Irlande en maisons de retraite, en France en santé mentale et des acquisitions ciblées d’établissements indépendants.



Alors que le 4ème trimestre a été marqué par une deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 et des confinements dans la plupart des pays européens, l'activité du groupe a accéléré son rebond avec une croissance de +6,4% du chiffre d'affaires. Sur ce dernier trimestre, la croissance organique atteint +1,2%, soit plus du double du niveau du 3ème trimestre (+0,5%).



Cette performance résulte de la poursuite du rebond des activités de Soins de Suite et Réadaptation, d'une solide dynamique des activités en santé mentale et d'une bonne maîtrise des taux d'occupation dans les maisons de retraite.



" Même si l'incertitude perdure en ce début d'année, des signaux encourageants nous permettent d'être confiants sur la croissance progressive de l'exercice 2021 : le succès de la campagne de vaccination au sein de nos maisons de retraite et la concrétisation de notre stratégie de croissance organique avec une progression de plus de 50% des ouvertures de nouveaux établissements qui atteindra plus de 4 000 lits dans 13 pays ", a commenté Yves Le Masne, le directeur général d'Orpéa.



Le groupe communiquera son objectif de croissance du chiffre d'affaires pour 2021 lors de la publication de ses résultats annuels 2020, le 16 mars prochain.