ORPEA : A suivre aujourd'hui

Après Korian, c’est désormais au tour d’Orpea de présenter ses résultats 2020. L’an dernier, le spécialiste de la prise en charge a dégagé un résultat net (part du groupe) de 160 millions d'euros (-31,6% sur un an) et un Ebitdar (Ebitda avant loyers) de 963 millions d'euros (-2% sur un an). Il en découle une marge de 24,6%, en baisse de 170 points de base par rapport à 2019. De son côté, le chiffre d'affaires d'Orpea est ressorti à 3,92 milliards d'euros, en croissance de 4,9% à données publiées.



" L'année 2020 a été inédite par l'ampleur et la durée de la pandémie mondiale, mais Orpea (…) a su démontrer sa capacité d'adaptation et de résilience ", a déclaré Yves Le Masne, le directeur général d'Orpea.



Ce faisant, le groupe proposera à ses actionnaires la distribution d'un dividende de 0,90 euros par action, intégralement payé en numéraire, au titre de l'exercice 2020.



"Nous sommes raisonnablement confiants quant à la perspective d'une situation sanitaire qui va se normaliser progressivement, notamment grâce au succès de la campagne vaccinale ", a indiqué Yves Le Masne.



Pour 2021, Orpea vise une croissance du chiffre d'affaires d'au moins 6% (et donc un chiffre d'affaires supérieur à 4,155 milliards d'euros), l'ouverture de 4 055 nouveaux lits issus du réservoir de croissance et des cessions immobilières de 400 à 500 millions d'euros (conformément à sa stratégie de détenir environ 50% de son parc d'immeubles).