Orpea recule de 1,65% à 101,45 euros l’action sur la place de Paris. Les investisseurs manifestent leur déception au vu de perspectives en deçà des attentes pour l’exercice 2021. Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance vise une croissance du chiffre d'affaires d'au moins 6% cette année. Cela représente un chiffre d'affaires supérieur à 4,155 milliards d'euros, alors que le consensus espérait 4,226 milliards d’euros, soit une croissance de 7,8%.



En parallèle, Orpea table cette année sur l'ouverture de 4 055 nouveaux lits issus du réservoir de croissance et des cessions immobilières de 400 à 500 millions d'euros (conformément à sa stratégie de détenir environ 50% de son parc d'immeubles).



" Nous sommes raisonnablement confiants quant à la perspective d'une situation sanitaire qui va se normaliser progressivement, notamment grâce au succès de la campagne vaccinale ", a déclaré Yves Le Masne, le directeur général d'Orpea.



Ces perspectives ont été dévoilées à l'occasion de la publication des résultats 2020. S'ils sont marqués par la crise sanitaire, Orpea a pu limiter l'impact sur sa rentabilité grâce au rebond observé au second semestre.



L'an dernier, Orpea a dégagé un résultat net (part du groupe) de 160 millions d'euros (-31,6% sur un an ; consensus : 164 millions d'euros) et un Ebitdar (Ebitda avant loyers) de 963 millions d'euros (-2% sur un an ; consensus : 959 millions d'euros). Il en découle une marge de 24,6%, en baisse de 170 points de base par rapport à 2019. De son côté, le chiffre d'affaires d'Orpea est ressorti à 3,92 milliards d'euros, en croissance de 4,9% à données publiées.



Le coût brut de la crise du Coronavirus sur 2020 s'élève à 259 millions d'euros (perte d'activité, surcoûts d'équipements de protection individuelle et primes au personnel), et 101 millions d'euros en net, en tenant compte des compensations reçues.



" L'année 2020 a été inédite par l'ampleur et la durée de la pandémie mondiale, mais Orpea (…) a su démontrer sa capacité d'adaptation et de résilience ", a commenté Yves Le Masne.



Au final, le groupe proposera à ses actionnaires la distribution d'un dividende de 0,90 euro par action, intégralement payé en numéraire, au titre de l'exercice 2020.