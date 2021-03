ORPEA : Le Groupe ORPEA célèbre la Journée internationale des droits des femmes

Regulatory News:

Le 8 mars est célébrée, partout dans le monde, la Journée internationale des droits des femmes. Une journée de rassemblement, d’engagements et de progrès qu’il convient d’encourager et de poursuivre tant l’égalité hommes-femmes est stratégique et importante pour ORPEA (Paris:ORP).

Le secteur dans lequel ORPEA évolue est caractérisé par un très fort taux de féminisation (+ de 80 % des collaborateurs sont de fait des collaboratrices), la place des femmes a toujours été très importante dans le Groupe.

Depuis plus de 20 ans, conscient de sa responsabilité, ORPEA s’est engagé dans une politique de diversité et de mixité de ses ressources humaines. Donner sa chance à chacune et chacun, uniquement en fonction de ses compétences et de ses valeurs et indépendamment de son genre, son âge, son origine ou sa formation initiale est un engagement ancré dans ses valeurs. Tous les métiers, notamment les postes à responsabilités, sont accessibles aux femmes comme aux hommes.

Depuis toujours, des postes à responsabilité sont occupés par des femmes, qu’il s’agisse de la direction des établissements ou des services du Siège. Ainsi, par exemple, les Directions Médicale, Qualité, Juridique, M&A, Développement des Ressources Humaines Groupe sont incarnées par des femmes. De même, les équipes de Direction des zones géographiques comptent de nombreuses femmes.

L’évolution professionnelle concerne tous ses collaborateurs et les postes de direction du Groupe sont occupés à 65 % par des femmes. Des chiffres qui témoignent de la politique volontariste mise en œuvre, qui se poursuit partout où ORPEA s’implante.

Pour donner vie aux engagements du Groupe et les incarner, ORPEA a souhaité, à l’occasion de cette Journée, aller au-devant de quelques-unes de ces femmes, représentatives de toutes les autres et ambassadrices d’un jour.

Elles s’appellent Asuncion, Jasna, Katarzyna, Alessandra, ou encore Stéphanie, Bianca, Laure, Pamela ou Nihal… Elles sont Directrice d’établissement, Directrice générale de pays, Infirmière, Vice-Présidente, membre de la Direction générale du Groupe ou encore Directrice régionale.

Elles témoignent de leur passion pour leur métier, de leurs parcours et de leurs défis. Elles partagent leurs conseils et nous livrent aussi leurs rêves pour un monde plus égalitaire, plus juste, dans lequel le travail constitue une formidable opportunité pour l’égalité des sexes.

Pour Yves Le Masne, Directeur Général d’ORPEA :

« L’égalité entre les femmes et les hommes est une exigence permanente pour l’entreprise.

Les femmes apportent une vision complémentaire de celle des hommes. Dans un métier de service, de relations humaines, qui plus est dans un secteur dans lequel plus de 80 % des collaborateurs sont des femmes et une majorité des résidents et parents également, les femmes apportent souvent une sensibilité et une approche originales pour les différentes parties prenantes.

Nous croyons au management inclusif et à l’intelligence collective ; il est important pour nous de s’assurer de la diversité de pensée qui peut être apportée par les différents parcours de vie et origines. C’est bien là que réside la vraie richesse, celle qui nous permet tous ensemble d’être complémentaires et d’aller plus loin. »

Asuncion Zaragoza, CEO & CFO (Directrice générale) ORPEA Iberica. Asuncion a débuté sa carrière dans le Groupe en 2006 comme CFO.

« Il faut que toutes les jeunes filles et les femmes sachent qu'elles peuvent devenir ce qu'elles veulent. Il faut qu'elles aient confiance en leurs capacités. L'attitude par rapport à ce que l’on veut est déterminante. Si vous avez confiance en vous, cela se transmet et empêche les autres d'essayer de créer un sentiment d’insécurité. J'ai eu la chance de ne pas me sentir discriminée et peut-être est-ce parce que je n'ai jamais pensé que je pouvais être discriminée par le simple fait d’être une femme. »

Jasna Krijan, Directrice Régionale de SeneCura Carinthia en Autriche et Responsable des Opérations pour Senecura Croatie. Jasna a débuté sa carrière dans le Groupe en 1995 comme Infirmière.

« Ayez une vision et foncez. Croyez en vos forces. Ce qui est devant ou derrière nous n'est rien par rapport à ce qui est en nous. Si nous parvenons à montrer au monde ce qui est en nous, des merveilles peuvent se produire.»

Katarzyna Zajac, Infirmière en maison de retraite ORPEA Résidences en Pologne. Katarzyna a débuté sa carrière dans le Groupe en 2014 comme aide-soignante dans une maison de retraite.

« Je rêve que chaque femme puisse décider d'elle-même selon ses propres convictions, sa conscience et ses valeurs. Nous avons le droit de définir les règles à suivre pour que la liberté de choix règne dans tous les domaines de nos vies. Je conseillerais aux autres femmes de ne pas avoir peur des défis et d'essayer de surmonter leur peur. Pas à pas. Il est très important de faire tomber les barrières. »

Alessandra Milano, Directrice du Développement Stratégique pour ORPEA en Italie. Alessandra a débuté sa carrière chez ORPEA en 2007 comme Directrice d’une maison de retraite.

« Considérez chaque changement comme une occasion de vous renouveler et de vous enrichir et faites toujours les choses avec soin et dévouement car, des années plus tard, tout ce qui a été bien fait reste et peut être utile à tout le monde. »

Stéphanie CARRANI, Directrice Régionale pour les établissements de Soins de Suite et de Réadaptation Clinea en France. Stéphanie a débuté sa carrière dans le groupe ORPEA en 2005 comme responsable médico-administrative au sein d’une clinique de Soins de Suite et de Réadaptation.

« Mon conseil aux jeunes filles ? Celui de toujours croire en ce qu’elles sont et de faire confiance aveuglément à leur instinct, à leurs doutes, à leurs peurs. Ce sera main dans la main que nous serons, toutes ensemble, fortes et fières du monde que nous sommes en train de construire pour les enfants du monde. »

Bianca Anders, Directrice de clinique et d’un centre de santé Celenus en Allemagne. Bianca a débuté sa carrière chez ORPEA en 2016 comme stagiaire dans les équipes de direction d’une clinique.

« Indépendamment du cadre politique, l'égalité des droits doit être vécue dans la société et dans les entreprises. D'une part, les entreprises doivent s'engager à favoriser les perspectives de carrière et à offrir des opportunités. D'autre part, les femmes doivent être stratégiques dans leur planification de carrière.

Il est bon de voir les modèles traditionnels être bousculés avec, par exemple, de plus en plus d'hommes qui prennent un congé parental. »

Laure Frères, Vice-Présidente, membre de la Direction générale, en charge du Bien-être, (Qualité, Médical et Responsabilité Sociale et Environnementale). Laure a débuté sa carrière dans le Groupe en 1998 en tant qu’Adjointe de direction dans une maison de retraite.

« Nous devons croire en un monde où la considération de l’autre prend tout son sens, en un monde qui donne sa chance à chacun et chacune, en prenant en compte les motivations, les compétences et l’envie, en un monde où nous sommes conscients que c’est avant tout l’intelligence collective et le travail en équipe qui feront la différence. »

Pamela Dubessy, Responsable des soins en clinique psychiatrique Clinea en France. Pamela a débuté sa carrière dans le Groupe en 2000 comme Auxiliaire de vie.

« Je crois que les femmes sont dotées d’une intelligence émotionnelle plus développée, en terme d’empathie, de bienveillance et d’écoute. Des qualités nécessaires pour gagner la confiance et fédérer une équipe autour de projets communs. Mon conseil est le suivant : ne pas lâcher, rester déterminée, tout est possible, il faut y croire et croire en soi-même !»

Nihal ZEKRAOUI, Directrice d’une maison de retraite ORPEA Résidences en Belgique. Nihal a débuté sa carrière chez ORPEA en 2014 comme Infirmière.

« Grâce au soutien et à l’organisation du Groupe j’ai pu et j’ai toujours la chance de pouvoir poursuivre mes études en parallèle du travail. La formation continue est primordiale au sein du Groupe. La transmission des informations, des savoirs et des connaissances est un point fort de l’organisation. »

Pour découvrir les parcours et les portraits de nos collaboratrices dans leur intégralité, cliquez ici : https://orpea-corp-events.com/

