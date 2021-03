ORPEA : Succès de la première émission d'obligations durables (« Green & Social ») pour un montant de 500 M

L'allocation du produit de cette émission sera basée sur un processus de sélection en trois étapes (identification, évaluation, validation), répondant à des critères techniques d'éligibilité. Elle fera l'objet d'un suivi et d'un reporting régulier mesurant l'impact social et environnemental des projets sous-jacents, sous la responsabilité d'un Comité réunissant les fonctions Finance, ESG, Qualité & Médical, et Construction & Maintenance.

ORPEA a procédé, le 25 mars 2021, à sa première émission d'obligations publiques durables (« Green & Social »), dédiée au financement d'actifs et / ou de projets à impacts environnementaux et sociaux. Ces obligations, d'un montant de 500 M€, ont une échéance de 7 ans et un taux d'intérêt fixe de 2,00%.

