Orpea a réalisé mardi soir son point d’activité au titre de son premier trimestre 2021. Ainsi, le spécialiste de la prise en charge de la dépendance a publié un chiffre d’affaires de 1,03 milliard d’euros, en hausse de 4,7% sur un an. Il est soutenu par la contribution des acquisitions notamment en France. En organique, le chiffre d’affaires progresse de 1%. « Cette performance est d’autant plus remarquable que le premier trimestre 2020 avait été l’un des plus dynamiques jamais observé », a souligné Yves Le Masne, le Directeur Général d’Orpea.



Depuis le mois de mars, la dynamique de reprise des taux d'occupation s'est accélérée, sous l'effet de la campagne vaccinale et d'un rythme d'admissions soutenu. Cette progression est assez homogène dans toutes les zones géographiques, précise Orpea.



Entre janvier et mars 2021, le groupe a ouvert plus de 500 lits, issus de 5 nouvelles constructions et d'extensions, conformément à son plan d'ouvertures.



A ce jour le taux de vaccination anti-Covid atteint est de 85% des résidents et 57% des collaborateurs de maisons de retraite du groupe.



Concernant ses perspectives, Orpea dit réitérer " avec confiance " son objectif d'une croissance d'au moins 6% de son chiffre d'affaires en 2021. Cela représente un chiffre d'affaires supérieur à 4,155 milliards d'euros.



" Orpea dispose de tous les atouts pour sortir renforcé de cette crise et poursuit ainsi activement son développement, tant par de nouvelles constructions que par des acquisitions ciblées respectant ses stricts critères financiers et de qualité ", a conclu Yves Le Masne.