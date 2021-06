ORPEA : relève son objectif annuel de croissance

Orpea a relevé son objectif de croissance du chiffre d’affaires pour 2021 à plus de 7,5%, soit au moins 4,215 milliards d’euros, contre au moins +6% auparavant, soit 4,155 milliards d’euros. Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance (maisons de retraite, cliniques de moyen séjour et de psychiatrie et maintien à domicile) évoque la bonne dynamique de remontée des taux d’occupation dans toutes les zones géographiques, initiée en mars et qui s’est encore accélérée en juin.



A cela s'ajoute la contribution de six nouvelles acquisitions ciblées dans 3 pays différents (Irlande, Suisse et Espagne). Elles représentent un total de 42 établissements, soit 4 713 lits, dont 20% en développement, et un chiffre d'affaires additionnel en année pleine, à maturité, d'ici 2 à 3 ans, de plus de 210 millions d'euros. Le tout, " avec un levier important sur la profitabilité ", précise Orpea.



Le groupe compte désormais 1 156 établissements, représentant 116 514 lits dont 90 155 ouverts et un réservoir de croissance record de 26 359 lits en construction.



" Les acquisitions de FirstCare, Belmont House, Sensato AG, Hestia et d'une partie des établissements de Sanitas, permettent à Orpea d'atteindre des positions de premier plan ou de renforcer son offre de soins sur des marchés caractérisés par des besoins croissants, nécessitant le développement d'une offre répondant aux meilleurs standards de qualité de prise en charge ", a commenté Yves Le Masne, le directeur général d'Orpea.