ORPEA :, plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du lundi 18 janvier 2021

ORPEA (+3,27% à 113,70 euros)



Le titre bénéficie d'une note favorable d'analyste. En effet, Jefferies a initié la couverture d'Orpea avec une recommandation d'Achat et un objectif de cours de 135 euros. Selon le broker, Orpea offre aux investisseurs une exposition à la dynamique attrayante du secteur des maisons de retraite. Il ajoute que le groupe a fait ses preuves en matière de croissance à la fois en organique et via des opérations de M&A. Jefferies estime que le marché évalue mal le potentiel de hausse lié à l'Amérique Latine et à l'Europe de l'Est. Enfin, l'analyste se dit optimiste quant à la reprise post-Covid grâce aux vaccinations donnant la priorité aux personnes âgées.