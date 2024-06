Regulatory News:

Orpea (Paris:ORP) :

Guillaume Pepy, Président du Conseil d’administration : « Avec un actionnariat renouvelé, un bilan financier restructuré et une nouvelle identité, nous avons ouvert une nouvelle page. Aujourd’hui, avec le Conseil d’administration et la Direction générale, nous sommes particulièrement fiers d’annoncer que notre Assemblée générale nous a permis d’introduire la raison d’être de la Société « Ensemble, soyons force de vie des plus fragiles » dans ses statuts. Le Groupe a désormais tous les atouts pour qu’ensemble, unis, collaborateurs, experts et professionnels du soin et de l’accompagnement au service de nos patients, nos résidents, leurs familles et leurs proches, et acteurs de la société civile, puisse relever les défis majeurs de notre société, la santé mentale et le grand âge ».

Laurent Guillot, Directeur général : « Parallèlement à notre restructuration financière, nous avons posé les fondamentaux humains et médico-soignants, et engagé une profonde refondation du Groupe. emeis continue sa transformation en renforçant le pilotage opérationnel et la performance de ses établissements. Notre nouvelle identité, emeis, et notre raison d’être sont des vecteurs de performance. Elles sont l’expression de l’accompagnement proposé à nos patients, à nos résidents, aux bénéficiaires et leurs proches, et nous imposent d’exceller et d’innover dans la qualité du soin et de l’accompagnement rendus chaque jour, dans nos établissements. Le passage en société à mission proposé en 2025 signera une nouvelle étape de notre transformation, un nouveau défi qu’ensemble, avec le Conseil d’administration et la détermination que je tiens à saluer de toutes les équipes du Groupe, nous sommes prêts à relever. Avec toute l’humilité que nos métiers inspirent, nous restons plus que jamais déterminés. Déterminés à faire d’emeis un modèle d’entreprise résolument humaine ».

Synthèse des résultats du vote et autres résolutions

Lors de l’Assemblée générale, les actionnaires de la Société ont approuvé, à la majorité requise, les résolutions relatives à :

- l’approbation des comptes 2023, l’affectation du résultat et l’approbation du rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions règlementées ;

- le renouvellement du mandat de Madame Mireille Faugère, administratrice indépendante ;

- les rémunérations et les avantages des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2023 ;

- les politiques de rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice 2024 ;

- le renouvellement ou l’octroi de délégations et autorisations financières au Conseil d’administration ;

- l’octroi de délégations au Conseil d’administration pour procéder à l’émission des BSA Groupement et des BSA SteerCo (le Conseil d’administration mettra en œuvre cette délégation afin d’émettre les BSA Groupement et les BSA SteerCo au cours des prochains jours)1 ;

- des modifications des statuts de la Société notamment pour y intégrer la nouvelle identité du Groupe et sa raison d’être ;

- les pouvoirs pour les formalités.

Les résultats détaillés des votes figurent sur le site internet de la Société à l’adresse suivante : www.emeis-group.com/actionnaires-investisseurs/actionnaires/assemblees-generales

Enfin, Madame Noria Charef a été nommée en qualité d’administratrice représentant les salariés par le Comité social et économique central de la Société lors de sa réunion du 11 juin 2024, avec effet à l’issue de l’Assemblée générale.

A propos de emeis

Avec près de 78 000 experts et professionnels de la santé, du soin, et de l’accompagnement des plus fragiles, emeis est présent dans une vingtaine de pays et couvre cinq métiers : les cliniques psychiatriques, les cliniques de soins médicaux et de réadaptation, les maisons de retraite, les services et soins à domicile et les résidences services.

emeis accueille chaque année près de 283 000 résidents, patients et bénéficiaires. emeis s’engage et se mobilise pour relever un des enjeux majeurs de nos sociétés : l’augmentation du nombre des populations fragilisées par les accidents de la vie, par le grand âge ou encore par les maladies mentales.

emeis, détenue à 50,2% par la Caisse des Dépôts, CNP Assurances, MAIF et MACSF Epargne Retraite, est cotée sur Euronext Paris (ISIN : FR001400NLM4) et membre des indices SBF 120 et CAC Mid 60.

Site : www.emeis.com

__________

1 Il est précisé que les actions des bénéficiaires des émissions avec suppression du droit préférentiel de souscription réservées à des personnes nommément désignées et catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées au titre des 16 à 20ème résolutions ont été exclues du vote des résolutions correspondantes conformément à la règlementation applicable.

Il est prévu d’émettre 1 170 888 BSA au profit du Groupement (522 795 au profit de la Caisse des Dépôts et Consignations, 345 650 au profit de Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, 129 619 au profit de CNP Assurances et 172 824 au profit de MACSF Epargne Retraite) et 1 162 279 BSA au profit du SteerCo, soit un total de 2 333 167 BSA. Un BSA donnera droit à la souscription, pendant une période de six mois à compter de leur règlement-livraison, d’une action ordinaire nouvelle de 0,01 € de valeur nominale chacune, au prix de 0,01 € par action sans prime d’émission. Une fois émis, ils donneraient droit à leurs détenteurs de souscrire à des actions représentant environ 1,4% du capital de la Société sur une base entièrement diluée.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240625467794/fr/