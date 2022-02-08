Orpea-CA annuel en hausse à 4,29 milliards d'euros

8 février (Reuters) - Orpea SA:
* ACTIVITÉ 2021 EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS
* CA ANNUEL 4,29 MDS D'EUROS CONTRE 3,92 MDS D'EUROS IL Y A
UN AN
* CHIFFRE DAFFAIRES T4 2021 DE 1,10 M
* LE CHIFFRE DAFFAIRES A BÉNÉFICIÉ DE LA REMONTÉE
PROGRESSIVE DES
TAUX DOCCUPATION, PERMISE AVANT TOUT PAR LA CAMPAGNE DE
VACCINATION CONTRE LE COVID-19
* LA CROISSANCE DU CHIFFRE DAFFAIRES A BÉNÉFICIÉ DE LA
CONTRIBUTION DES ACQUISITIONS RÉALISÉES, NOTAMMENT EN IRLANDE ET
EN SUISSE (FIRST CARE, BELMONT, BRINDLEY ET SENSATO)
* LES MAISONS DE RETRAITE ONT DES TAUX DOCCUPATION EN
LÉGÈRE
PROGRESSION PAR RAPPORT AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2021, NOTAMMENT
LES EHPAD FRANÇAIS QUI REPRÉSENTENT MOINS DE 25% DU CHIFFRE
DAFFAIRES DU GROUPE
Source : bit.ly/3oAk6mx
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(Gdansk Newsroom)