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Orpea-CA annuel en hausse à 4,29 milliards d'euros

08/02/2022 | 18:40
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8 février (Reuters) - Orpea SA:

* ACTIVITÉ 2021 EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS

* CA ANNUEL 4,29 MDS D'EUROS CONTRE 3,92 MDS D'EUROS IL Y A UN AN

* CHIFFRE DAFFAIRES T4 2021 DE 1,10 M

* LE CHIFFRE DAFFAIRES A BÉNÉFICIÉ DE LA REMONTÉE PROGRESSIVE DES TAUX DOCCUPATION, PERMISE AVANT TOUT PAR LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LE COVID-19

* LA CROISSANCE DU CHIFFRE DAFFAIRES A BÉNÉFICIÉ DE LA CONTRIBUTION DES ACQUISITIONS RÉALISÉES, NOTAMMENT EN IRLANDE ET EN SUISSE (FIRST CARE, BELMONT, BRINDLEY ET SENSATO)

* LES MAISONS DE RETRAITE ONT DES TAUX DOCCUPATION EN LÉGÈRE PROGRESSION PAR RAPPORT AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2021, NOTAMMENT LES EHPAD FRANÇAIS QUI REPRÉSENTENT MOINS DE 25% DU CHIFFRE DAFFAIRES DU GROUPE Source : bit.ly/3oAk6mx Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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CA 2021 4 273 M 4 882 M -
Résultat net 2021 240 M 274 M -
Dette nette 2021 9 781 M 11 177 M -
PER 2021 8,68x
Rendement 2021 3,90%
Capitalisation 2 079 M 2 376 M -
VE / CA 2021 2,78x
VE / CA 2022 2,61x
Nbr Employés 54 424
Flottant 94,9%
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ORPEA : Graphique analyse technique ORPEA | Zone bourse
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Consensus
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Dernier Cours de Cloture 32,19 €
Objectif de cours Moyen 85,55 €
Ecart / Objectif Moyen 166%
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Laurent Lemaire Executive Vice President-Finance & Administration
Laure Frères Executive Vice President, Head-Quality & Medical
Jean-Patrick Fortlacroix Independent Director
Thierry Mabille de Poncheville Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ORPEA-63.46%2 376
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES6.09%2 306
AMVIS HOLDINGS, INC.-27.13%1 692
BROOKDALE SENIOR LIVING INC.0.00%956
CARETECH HOLDINGS PLC-5.03%839
ARVIDA GROUP LIMITED-13.20%820