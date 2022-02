Orpea-CA annuel en hausse à 4,29 milliards d'euros

8 février (Reuters) - Orpea SA:

* ACTIVITÉ 2021 EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS

* CA ANNUEL 4,29 MDS D'EUROS CONTRE 3,92 MDS D'EUROS IL Y A UN AN

* CHIFFRE D’AFFAIRES T4 2021 DE 1,10 M€

* LE CHIFFRE D’AFFAIRES A BÉNÉFICIÉ DE LA REMONTÉE PROGRESSIVE DES TAUX D’OCCUPATION, PERMISE AVANT TOUT PAR LA CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LE COVID-19

* LA CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES A BÉNÉFICIÉ DE LA CONTRIBUTION DES ACQUISITIONS RÉALISÉES, NOTAMMENT EN IRLANDE ET EN SUISSE (FIRST CARE, BELMONT, BRINDLEY ET SENSATO)

LES MAISONS DE RETRAITE ONT DES TAUX D'OCCUPATION EN LÉGÈRE PROGRESSION PAR RAPPORT AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2021, NOTAMMENT LES EHPAD FRANÇAIS QUI REPRÉSENTENT MOINS DE 25% DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE