6 novembre (Reuters) - Orpea SA:
* CHIFFRE D'AFFAIRES DU TROISIÈME TRIMESTRE 2023 ET MISE ÀJOUR DU PLAN D'AFFAIRES
* UN CHIFFRE D'AFFAIRES TRIMESTRIEL EN PROGRESSION DE +11,1% PAR RAPPORT À 2022
* TAUX D'OCCUPATION DU GROUPE AU T3 EN PROGRESSION DE 1,8 POINT PAR RAPPORT AU 3ÈME TRIMESTRE 2022
* PRÉVISION D'EBITDAR 2023 DANS LE BAS DE LA FOURCHETTE DE 705 À 750 MEUR INDIQUÉE EN JUILLET
* OBJECTIFS D'EBITDAR (1,2 MDEUR ) ET DE LEVIER FINANCIER (5,5X) ATTACHÉS AU PLAN D'AFFAIRES DE NOVEMBRE 2022 DÉCALÉS DE 2025 À 2026 (+ 12 MOIS)
* MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE DU PLAN DE SAUVEGARDE ACCÉLÉRÉE CONFORME AU CALENDRIER ET PRÉVUE AU COURS DES PROCHAINES SEMAINES
* CHIFFRE D'AFFAIRES DU 3ÈME TRIMESTRE 2023 S'ÉLÈVE À 1 313 MEUR
* LA TRÉSORERIE DU GROUPE S'ÉTABLIRAIT À PRÈS DE 0,65 MDEUR AU 31 DÉCEMBRE 2023
* PERSPECTIVE 2026 : CA DE 6,4 MDSEUR POUR UN TAUX D'OCCUPATION DU GROUPE À 90,8%
* PERSPECTIVE 2026 : CHARGES DE PERSONNEL REPRÉSENTANT 57,8% DU CHIFFRE D'AFFAIRES, SOIT UN NIVEAU SUPÉRIEUR À L'OBJECTIF 2025
* PERSPECTIVE 2026 : EBITDAR D'ENVIRON 1,2 MDEUR
* PERSPECTIVE 2026 : VOLUME DE CESSIONS IMMOBILIÈRES BRUTES DE 550 MEUR
* PERSPECTIVE 2026 : CASH-FLOW NET AVANT FINANCEMENT À UN PEU PLUS DE 0,45 MDEUR Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)