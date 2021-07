Orpea : CA de 2 069,0 ME au 1er semestre (+8,6%)

Le groupe enregistre une croissance du chiffre d'affaires de +12,8% au 2ème trimestre 2021 par rapport au 2ème trimestre 2020 à 1 041,7 ME.



Cette progression résulte pour l'essentiel d'une accélération de la croissance organique qui atteint +9,8% au T2 après +2% au T1.



' Cette solide dynamique a été alimentée par une remontée générale des taux d'occupation dans l'ensemble des zones géographiques ' indique la direction.



Au cours du 1er semestre 2021, le groupe réalise un chiffre d'affaires de 2 069,0 ME, en hausse de +8,6%. ' Le Groupe retrouve ainsi une croissance organique proche de ses niveaux historiques, soit +5,2% '.



