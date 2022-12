Orpea : Concert'o dévoile son projet alternatif de restructuration financière

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Concert'o, le concert réunissant les actionnaires activistes Mat Immo Beaune et Nextstone, qui revendique 5,3% du capital d'Orpea, a présenté jeudi une proposition alternative au vaste projet de restructuration dévoilé le mois dernier par le groupe d'Ehpad en grande fragilité financière.

Le projet de Concert'o envisage une réorganisation de la structure financière permettant la mobilisation de nouvelles ressources à hauteur d'un montant total de 2 milliards d'euros.

Dans ce cadre, le concert prévoit l'ouverture d'une nouvelle ligne de crédit sécurisée revolving (RCF) pour 500 millions d'euros qui serait ouverte en priorité aux créanciers non sécurisés.

Il prévoit également une augmentation de capital de 500 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription ouverte aux actionnaires actuels et garantie par un consortium composé de Concert'o et des créanciers non sécurisés qui n'auraient pas participé au RCF.

Concert'o prévoit de plus un plan de cession d'actifs immobiliers et/ou opérationnels pour 1 milliard d'euros d'ici à décembre 2024.

Les établissements de crédit participant à la nouvelle ligne RCF se verraient octroyer des sûretés et un rang de séniorité plus élevé à hauteur de 500 millions d'euros sur leurs créances non sécurisées existantes.

Les obligations convertibles échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane) émises en date du 17 mai 2019 pour un montant d'environ 500 millions d'euros ne seraient pas touchées par ce plan de restructuration et resteraient donc en place en l'état.

Le solde de la dette non sécurisée d'Orpea d'un montant de 2,8 milliards d'euros pourrait être converti en obligations remboursables en actions ou rachetables par la société (ORAR), ce qui aurait pour effet d'alléger la structure bilancielle de l'entreprise, a précisé Concert'o.

Des ajustements raisonnables d'échéanciers de la dette sécurisée seraient aussi prévus.

Selon Concert'o, ce plan permettrait un renforcement en fonds propres/quasi fonds propres d'Orpea à hauteur de 3,3 milliards d'euros. La holding d'Orpea verrait ainsi son endettement passer de 7,2 à 4,9 milliards d'euros.

"Ce plan alternatif permettrait de maintenir de bonnes relations avec les créanciers de la société dont la dette serait remboursée via la réalisation du plan de cession d'actifs projeté dans le cadre de la première conciliation. Il éviterait également une dilution massive et immédiate des actionnaires actuels en leur garantissant le maintien de leur droit préférentiel de souscription", a assuré Concert'o.

-Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 25;

pjlepagnot@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2022 02:18 ET (07:18 GMT)