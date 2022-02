Orpea : Grant Thornton et Alvarez & Marsal ont été mandatés

Orpea a annoncé mardi que son conseil d'administration avait mandaté les cabinets Grant Thornton et Alvarez & Marsal afin de mener la mission d'évaluation indépendante actée la semaine dernière.



L'exploitant de maisons de retraite indique que ces deux cabinets 'de renommée mondiale' auront pour mission d'évaluer en toute indépendance les allégations contenues dans l'ouvrage 'Les Fossoyeurs' publié par le journaliste Victor Castanet.



Pour mémoire, cet ouvrage décrit de multiples abus au sein des établissements gérés par le groupe, allant de la maltraitante des personnes âgées et du personnel à des irrégularités comptables.



Dans un communiqué, Orpea assure que les cabinets désignés auront accès à toutes les informations du groupe et de ses filiales qui leur sembleront nécessaires.



Les auditeurs présenteront leurs conclusions au conseil d'administration 'dans les meilleurs délais', précise le spécialiste de la prise en charge de la dépendance.



Ces éléments seront également mis à la disposition des autorités compétentes et feront l'objet d'une prochaine communication, ajoute-t-il.



Orpea ajoute qu'il a prévu de continuer à collaborer étroitement avec les autorités publiques et à répondre à l'ensemble de leurs demandes.



Grant Thornton est un cabinet spécialisé dans l'audit, l'expertise conseil et les activités de conseil dans les domaines financier, opérationnel, juridique et fiscal.



Alvarez & Marsal est un cabinet de conseil international fondé en 1983 et spécialisé dans la transformation d'entreprises et les restructurations.



