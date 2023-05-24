Orpea-La procédure de sauvegarde accélérée prorogée jusqu'au 24/07

24 mai (Reuters) - Orpea SA:
* MISE A DISPOSITION DU RAPPORT DE L'EXPERT INDEPENDANT
ETABLI
DANS LE CADRE DE LA RESTRUCTURATION FINANCIERE D'ORPEA S.A.
* LE RAPPORT DU CABINET SORGEM EVALUATION CONCLUT "QUE LES
CONDITIONS FINANCIÈRES DU PLAN DE RESTRUCTURATION ENVISAGÉ SONT
ÉQUITABLES POUR LES ACTIONNAIRES ACTUELS D'ORPEA"
* PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE SPÉCIALISÉ DE
NANTERRE EN
DATE DU 22 MAI 2023, LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE ACCÉLÉRÉE A ÉTÉ
PROROGÉE DE DEUX MOIS, DU 24 MAI AU 24 JUILLET 2023
(Rédaction de Paris)