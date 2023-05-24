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Orpea-La procédure de sauvegarde accélérée prorogée jusqu'au 24/07

24/05/2023 | 20:36
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24 mai (Reuters) - Orpea SA:

* MISE A DISPOSITION DU RAPPORT DE L'EXPERT INDEPENDANT ETABLI DANS LE CADRE DE LA RESTRUCTURATION FINANCIERE D'ORPEA S.A.

* LE RAPPORT DU CABINET SORGEM EVALUATION CONCLUT "QUE LES CONDITIONS FINANCIÈRES DU PLAN DE RESTRUCTURATION ENVISAGÉ SONT ÉQUITABLES POUR LES ACTIONNAIRES ACTUELS D'ORPEA"

* PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE SPÉCIALISÉ DE NANTERRE EN DATE DU 22 MAI 2023, LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE ACCÉLÉRÉE A ÉTÉ PROROGÉE DE DEUX MOIS, DU 24 MAI AU 24 JUILLET 2023 (Rédaction de Paris)


© Reuters 2023
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Dette nette 2022 10 876 M 11 705 M -
PER 2022 -0,58x
Rendement 2022 -
Capitalisation 143 M 154 M -
VE / CA 2022 2,36x
VE / CA 2023 1,44x
Nbr Employés 71 000
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