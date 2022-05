Orpea-Nomination d'un nouveau DG, des plaintes liées à l'"intérêt social du groupe"

PARIS, 2 mai (Reuters) - Le groupe Orpea, dans la tourmente depuis fin janvier sur fond d'accusations de manquements dans la prise en charge des résidents de ses maisons de retraite, annonce lundi dans un communiqué la nomination de Laurent Guillot, ex-directeur adjoint de Saint-Gobain, comme directeur général à compter du 1er juillet.

Le groupe d'Ehpad (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) privés annonce également avoir déposé une plainte contre X "pour des faits et opérations passés – sans aucun lien avec les conditions d’accueil et de soins des résidents - susceptibles de poser question au regard de l'intérêt social d'Orpea et découverts à la suite d'investigations internes."

Le groupe a publié la semaine dernière les premiers résultats des audits externes indépendants, un rapport d'étape soulignant "qu'il n'y a pas de système de maltraitance organisé des résidents, mais relève des dysfonctionnements qui appellent des évolutions", est-il rappelé dans le communiqué.

