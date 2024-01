ORPEA est le leader européen de la prise en charge globale de la dépendance. Le groupe assure l'exploitation de maisons de retraite, de cliniques de soins de suite et de cliniques de psychiatrie. A fin 2022, ORPEA dispose d'un réseau de 992 établissements (90 860 lits) implantés en France (358 établissements ; 33 462 lits), au Benelux-Royaume Uni-Irlande (193; 10 708 lits), en Europe centrale (237 ; 23 765 lits), en Europe de l'Est (124 ; 12 764 lits), en Péninsule ibérique et en Amérique latine (79 ; 10 007 lits) et en Chine (1 ; 154 lits). Le groupe dispose d'un patrimoine immobilier de près de 2,3 millions de m2 pour une valeur de 6 500 MEUR. La répartition géographique du CA est la suivante : France-Benelux-Royaume Uni-Irlande (59,9%), Europe centrale (25,6%), Europe de l'Est (9,3%), Péninsule ibérique et Amérique latine (5,1%) et autres (0,1%).

Secteur Installations et services en soins de santé