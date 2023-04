Orpea: Valérie David (ex-Eiffage) nommée Directrice du Développement Durable et de la Qualité

Valérie David est nommée Directrice du Développement Durable et de la Qualité du Groupe Orpea et rejoint le Comité de Direction. Ancienne élève de l’IEP de Paris et diplômée en littérature française et allemande des universités de Sarrebrück (Allemagne) et de Lille III, Valérie David occupait depuis 2007 le poste de Directrice du développement durable et de l’innovation transverse du groupe immobilier Eiffage après avoir passé 8 ans au sein du Groupe Caisse d’Épargne, notamment comme cheffe de projet développement durable.