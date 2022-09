Orpea a accusé une perte nette de 269 millions d'euros au premier semestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques Orpea a annoncé mercredi avoir accusé une perte nette de 269 millions d'euros au premier semestre, contre un bénéfice de 102 millions d'euros un an plus tôt.

A l'occasion de la publication de ses résultats consolidés du premier semestre, le groupe a fait état d'amortissements et de provisions s'élevant à 333,2 millions d'euros, contre 268,7 millions d'euros l'an dernier à la même période.

Comme indiqué lors de la publication de ses indicateurs financiers préliminaires non audités à la mi-septembre, Orpea a indiqué que "la tendance baissière de la performance financière des activités observée au premier semestre 2022 pourrait être amplifiée au second semestre, compte tenu de la volatilité additionnelle observée sur les prix de l'énergie".

Le groupe a répété mercredi que son taux de marge de résultat brut d'exploitation avant loyers (Ebitdar) du second semestre pourrait être inférieur à celui du premier. Une telle situation "nécessiterait qu'Orpea se rapproche des créanciers concernés pour renégocier les covenants financiers impactés". "Une telle démarche ne serait entreprise qu'en cas de risque avéré d'un non-respect de ratio, et ce en vue de préserver la structure financière du groupe", a souligné Orpea.

Les résultats consolidés publiés mercredi sont en ligne avec les indicateurs financiers préliminaires dévoilés à la mi-septembre.

Au premier semestre, le chiffre d'affaires d'Orpea a progressé de 10,9%, à 2,3 milliards d'euros. Sa marge d'Ebitdar s'est établie à 18,6%, contre 24,9% lors de la période correspondante de 2021. La marge d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est pour sa part contractée à 18,1%, contre 24,1% un an plus tôt.

La détérioration des indicateurs financiers s'explique par le contexte inflationniste, les mécanismes de compensation liés à la pandémie de coronavirus et par les répercussions de différentes enquêtes sur la gestion des établissements, avait indiqué Orpea à la mi-septembre.

"Il est précisé que les comptes au 30 juin 2022 n'intègrent pas les éventuelles conséquences comptables de la revue stratégique en cours, ainsi que l'issue de négociations actuellement conduites avec des partenaires historiques du groupe", a souligné mercredi Orpea.

Ebranlé par les révélations du livre-enquête "Les Fossoyeurs" sur la gestion de ses établissements, Orpea a pris une série d'engagements afin d'améliorer la relation avec les familles de résidents ainsi que les conditions de travail de ses employés.

Le groupe a également largement remanié ses instances dirigeantes avec l'arrivée, le 1er juillet, de Laurent Guillot au poste de directeur général et la nomination de Guillaume Pepy, l'ancien patron de la SNCF, à la présidence du conseil d'administration.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: LBO

(Dimitri Delmond a contribué à cet article)

COMMUNIQUES FINANCIERS D'ORPEA:

https://www.orpea-corp.com/communiques-menu/2020

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2022 12:31 ET (16:31 GMT)