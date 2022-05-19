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Orpea a pris connaissance des informations de presse parues mercredi sur des opérations financières douteuses

19/05/2022 | 07:32
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19 mai (Reuters) - Le groupe d'Ehpad (établissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes) privés Orpea annonce jeudi dans un communiqué:

* ORPEA A PRIS CONNAISSANCE DES INFORMATIONS PARUES DANS LA PRESSE MERCREDI

* ORPEA NIDENTIFIE PAS, EN LÉTAT, DIMPACT NÉGATIF MATÉRIEL, CONSÉCUTIF AUX AGISSEMENTS AINSI DÉNONCÉS, SUR SA TRÉSORERIE OU SES ACTIFS IMMOBILIERS

* ORPEA METTRA EN OEUVRE TOUS LES MOYENS EN SA POSSESSION POUR RECOUVRER LES SOMMES DONT ELLE AURAIT ÉTÉ PRIVÉE DU FAIT CES AGISSEMENTS

* ORPEA TIENDRA LE MARCHÉ INFORMÉ DES SUITES DU DÉPÔT DE SA PLAINTE DANS LE RESPECT DES MEILLEURS STANDARDS DE COMMUNICATION FINANCIÈRE ET CONFORMÉMENT À SES OBLIGATIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)


© Reuters 2022
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Dette nette 2021 9 869 M 10 357 M -
PER 2021 7,15x
Rendement 2021 4,67%
Capitalisation 1 756 M 1 843 M -
VE / CA 2021 2,71x
VE / CA 2022 2,72x
Nbr Employés 54 424
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