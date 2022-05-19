Orpea a pris connaissance des informations de presse parues mercredi sur des opérations financières douteuses

19 mai (Reuters) - Le groupe d'Ehpad (établissement
dhébergement pour personnes âgées dépendantes) privés Orpea
annonce jeudi dans un communiqué:
* ORPEA A PRIS CONNAISSANCE DES INFORMATIONS PARUES DANS LA
PRESSE
MERCREDI
* ORPEA NIDENTIFIE PAS, EN LÉTAT, DIMPACT NÉGATIF
MATÉRIEL,
CONSÉCUTIF AUX AGISSEMENTS AINSI DÉNONCÉS, SUR SA TRÉSORERIE OU
SES ACTIFS IMMOBILIERS
* ORPEA METTRA EN OEUVRE TOUS LES MOYENS EN SA POSSESSION
POUR
RECOUVRER LES SOMMES DONT ELLE AURAIT ÉTÉ PRIVÉE DU FAIT CES
AGISSEMENTS
* ORPEA TIENDRA LE MARCHÉ INFORMÉ DES SUITES DU DÉPÔT DE SA
PLAINTE DANS LE RESPECT DES MEILLEURS STANDARDS DE COMMUNICATION
FINANCIÈRE ET CONFORMÉMENT À SES OBLIGATIONS LÉGALES ET
RÉGLEMENTAIRES
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(Rédaction de Paris)