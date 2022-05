Orpea a pris connaissance des informations de presse parues mercredi sur des opérations financières douteuses

19 mai (Reuters) - Le groupe d'Ehpad (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) privés Orpea annonce jeudi dans un communiqué:

* ORPEA A PRIS CONNAISSANCE DES INFORMATIONS PARUES DANS LA PRESSE MERCREDI

* ORPEA N’IDENTIFIE PAS, EN L’ÉTAT, D’IMPACT NÉGATIF MATÉRIEL, CONSÉCUTIF AUX AGISSEMENTS AINSI DÉNONCÉS, SUR SA TRÉSORERIE OU SES ACTIFS IMMOBILIERS

* ORPEA METTRA EN OEUVRE TOUS LES MOYENS EN SA POSSESSION POUR RECOUVRER LES SOMMES DONT ELLE AURAIT ÉTÉ PRIVÉE DU FAIT CES AGISSEMENTS

* ORPEA TIENDRA LE MARCHÉ INFORMÉ DES SUITES DU DÉPÔT DE SA PLAINTE DANS LE RESPECT DES MEILLEURS STANDARDS DE COMMUNICATION FINANCIÈRE ET CONFORMÉMENT À SES OBLIGATIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES

(Rédaction de Paris)