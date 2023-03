Orpea: accord de principe et financement complémentaire de 600 millions d'euros

Orpea annonce la conclusion d’un accord de principe avec ses principaux partenaires bancaires « étape majeure dans la mise en œuvre de la restructuration financière du groupe en vue de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée courant mars ». Cet accord devrait permettre de satisfaire une des conditions suspensives de l’accord de « lock-up » conclu le 14 février 2023. Cet accord de principe s’inscrit exclusivement dans le cadre du plan de restructuration prévoyant que le groupement d’investisseurs mené par la Caisse des Dépôts et Consignations prenne le contrôle du groupe.



Au titre de l'accord de principe, un financement complémentaire via un crédit syndiqué sécurisé d'un montant de 600 millions d'euros sera mis à disposition, ce qui devrait notamment permettre au groupe de couvrir ses besoins de liquidité jusqu'à la réalisation des augmentations de capital. Les prêteurs incluent les principaux partenaires bancaires avec lesquels la société avait mis en place le financement de juin 2022.



Ce financement complémentaire sécurisé sera mis à disposition des sociétés Niort 94 et Niort 95, qui détiendront une partie des actifs immobiliers du groupe.