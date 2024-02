Orpea : activité et taux d'occupation en hausse en 2023

Orpea publié un chiffre d'affaires de 1346 millions d'euros (chiffre non audité) au titre du 4e trimestre, en progression de +11,7% par rapport à la même période un an plus tôt, dont +9,7% de croissance organique.



L'activité du Groupe s'inscrit en progression avec un taux d'occupation moyen à 84% au 4e trimestre 2023, soit une hausse de +1,9 point par rapport au 4e trimestre 2022.



Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 5198 millions d'euros(chiffre non audité), soit une hausse de +11% par rapport à 2022, dont +9,5% en organique.



Le taux d'occupation moyen en 2023 ressort en progression de +1,5 pt par rapport à 2022.



La Société ajoute que l'EBITDAR et l'EBITDA pré-IFRS 16 au titre de l'exercice 2023 devraient s'établir respectivement à environ 690 millions d'euros et à environ 200 millions d'euros, soit un décalage inférieur à 5% par rapport à l'estimation.



Enfin, à la suite de l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS de 390 millions d'euros réalisée le 15 février, le groupe rappelle qu'il sera procédé entre les 20 février et 21 mars 2024, à un regroupement des Actions composant le capital de la Société.



Concrètement, 1000 actions existantes d'une valeur nominale de 0,01 E chacune seront échangées contre une action nouvelle d'une valeur nominale de 10 E.



