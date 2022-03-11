Orpea affiche un EBITDAR annuel à 1.07 milliards

11 mars (Reuters) - ORPEA SA:
* RÉSULTATS 2021
* L'EBITDAR (EBITDA AVANT LOYERS) S'ÉLÈVE À 1 068 M, SOIT
UNE
MARGE DE 24,9% SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES 2021
* A FIN 2021, LA DETTE FINANCIÈRE NETTE S'ÉTABLIT À 7 767 M
* ORPEA ANNONCE QUE L'ACQUISITION DU GROUPE ESPAGNOL HESTIA
ALLIANCE N'A FINALEMENT PAS ÉTÉ RÉALISÉE
* LE CHIFFRE D'AFFAIRES 2021 S'ÉLÈVE À 4 285 M, EN HAUSSE
DE
+9,2% (DONT +5,1% DE CROISSANCE ORGANIQUE)
* A FIN 2021, LA TRÉSORERIE S'ÉLÈVE À 1 042 M
* DEPUIS FIN JANVIER, PRÈS DE 150 ÉTABLISSEMENTS DU GROUPE
EN
FRANCE ONT FAIT L'OBJET D'INSPECTIONS ADMINISTRATIVES
Texte original : https://bit.ly/3J4mHgM
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(Gdansk Newsroom)