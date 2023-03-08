Orpea annonce un financement complémentaire via un crédit syndiqué garanti de 600 mlns d'euros

8 mars (Reuters) - Orpea SA:
* FINANCEMENT COMPLÉMENTAIRE VIA UN CRÉDIT SYNDIQUÉ SÉCURISÉ
D'UN
MONTANT DE 600 MILLIONS D'EUROS
* CE FINANCEMENT COMPLÉMENTAIRE SÉCURISÉ SERA MIS À
DISPOSITION
DES SOCIÉTÉS NIORT 94 ET NIORT 95, QUI DÉTIENDRONT UNE PARTIE
DES ACTIFS IMMOBILIERS DU GROUPE
* UNE FACILITÉ DE CRÉDIT RENOUVELABLE, D'UN MONTANT DE 400
MILLIONS D'EUROS, ARRIVANT À ÉCHÉANCE LE 30 JUIN 2026
* DEUX FACILITÉS DE CRÉDIT, POUR UN TOTAL DE 200 MLNS
D'EUROS,
ARRIVANT À ÉCHÉANCE À LA PLUS PROCHE DES DATES SUIVANTES : 31
DÉCEMBRE 2023 OU 5 JOURS OUVRÉS
* CES FACILITÉS DE CRÉDIT PORTERONT INTÉRÊT À UN TAUX ÉGAL À
L'EURIBOR, AUGMENTÉ D'UNE MARGE DE 2,00%
* AMÉNAGEMENT DE LA DOCUMENTATION DU FINANCEMENT EXISTANT
AVEC
MARGE RÉDUITE À 2,00% L'AN
* ENGAGEMENT DE CESSION D'ACTIFS IMMOBILIERS DE 1,25
MILLIARD
D'EUROS
* 75% DES PRODUITS NETS DE CESSION D'ACTIFS APPLIQUÉ EN
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ OBLIGATOIRE
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(Gdansk Newsroom)