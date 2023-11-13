13 novembre (Reuters) - Orpea SA:
* 1ÈRE AUGMENTATION DE CAPITAL // EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE
* DANS LE CADRE DU PLAN DE SAUVEGARDE ACCELEREE ARRETE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE SPECIALISE DE NANTERRE LE 24 JUILLET 2023
* ANNONCE LE LANCEMENT DUNE AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ACTIONNAIRES DENVIRON 3,9 MILLIARDS DEUROS
* PRIX DE SOUSCRIPTION : 0,0601 EURO PAR ACTION NOUVELLE
* PARITÉ DE SOUSCRIPTION : 999 ACTIONS NOUVELLES POUR 1 ACTION EXISTANTE
* PÉRIODE DE NÉGOCIATION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION : DU 14 AU 23 NOVEMBRE 2023 INCLUS Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdask)