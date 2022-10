Orpea : annonce une nouvelle équipe de direction

Laurent Guillot, directeur général d'Orpea depuis le 1er juillet dernier, a mis en place le nouveau comité exécutif qui sera chargé de la transformation et du pilotage du plan stratégique au service de la reconstruction du groupe de prise en charge de la dépendance.



Ce comité exécutif est constitué du comité de direction générale : Laurent Guillot, directeur général, Pierre Krolak-Salmon, directeur médical, Fanny Barbier directrice des ressources humaines, Laurent Lemaire, directeur financier, IT et achats, Frédérique Raoult, directrice de la communication, Gery Robert-Ambroix, directeur de l'immobilier.



Siègent également, les directeurs généraux des pays et régions : Erik Hamann (Allemagne), Anton Kellner (Europe de l'Est, Europe centrale), Thibaut Sartini (Nouveaux pays), Geert Uytterschaut (Europe du Nord), Yen Wang (Amérique Latine), Asuncion Zaragoza (Espagne-Portugal), Laurent Guillot assurant l'intérim pour la France.



