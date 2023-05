Orpea annonce une perte nette annuelle de 4 milliards d'euros

(Reuters) - Le gestionnaire d'Ehpad Orpea, qui a demandé une conciliation avec ses créanciers et a mis en garde contre des dépréciations d'actifs, a annoncé vendredi une perte de 4,03 milliards d'euros pour l'exercice 2022, contre un gain de 65 millions d'euros un an plus tôt.

L'année 2022 a été difficile pour Orpea après la publication du livre "Les Fossoyeurs" du journaliste indépendant Victor Castanet dénonçant le mauvais traitement de personnes âgées dans certains établissements du groupe, qui a provoqué une onde de choc en France et une réflexion globale sur la manière dont les personnes âgées sont traitées dans les maisons de retraite.

"2022 a été l'année de la rupture", a déclaré le directeur général Laurent Guillot lors d'une conférence de presse.

Le groupe prévoit que sa dette nette atteindra 4,5 milliards d'euros d'ici fin 2025, contre 4,9 milliards d'euros annoncés précédemment.

La date limite de l'assemblée générale d'approbation des comptes 2022 a été repoussée au 29 décembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Nanterre, a ajouté Orpea.

(Reportage Diana Mandiá; version française Victor Goury-Laffont, édité par Jean-Stéphane Brosse)