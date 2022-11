Orpea chercherait à obtenir près de 2 mds d'euros auprès des investisseurs

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de maisons de retraite Orpea chercherait à obtenir près de 2 milliards d'euros auprès des investisseurs, a rapporté vendredi soir l'agence Bloomberg, en citant des sources proches du dossier.

L'opération consisterait en une injection de capital qui représenterait environ deux tiers de ce montant et le reste proviendrait d'une nouvelle dette garantie de premier rang, a ajouté Bloomberg.

Contactée par l'agence Agefi-Dow Jones, une porte-parole d'Orpea n'a pas souhaité faire de commentaire.

A la fin octobre, Orpea avait obtenu l'ouverture d'une procédure amiable de conciliation auprès du président du tribunal de commerce spécialisé de Nanterre, afin de lui permettre d'engager avec ses créanciers financiers des discussions relatives à la restructuration de sa dette de 9,5 milliards d'euros. Orpea doit présenter son plan de transformation le 15 novembre prochain.

Suite à l'annonce du plan de conciliation, Mirova, la filiale ESG (environnement, social, gouvernance) de Natixis IM, a décidé de céder sa participation d'un peu moins de 4% du capital, a indiqué Hervé Guez, le directeur des gestions de Mirova, lors d'un entretien accordé à L'Agefi. Hervé Guez a justifié cette décision par les craintes suscitées par la solvabilité d'Orpea et l'absence d'une confiance forte accordée au management.

Vers 12h10, l'action Orpea reculait de 3,3% à 8,11 euros, accusant la plus forte baisse du SBF 120. Depuis le début de l'année, le titre accuse une chute de plus de 90% dans le sillage de la publication du livre-enquête "Les Fossoyeurs" mettant en cause les pratiques d'Orpea dans la gestion de ses établissements.

