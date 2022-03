Orpea chute après l'annonce d'une plainte de l'Etat contre le groupe

PARIS (Reuters) - L'action Orpea chute en Bourse lundi après l'annonce d'une plainte de l'Etat, qui entend demander le remboursement par le groupe des aides publiques dont l'utilisation aurait selon lui été détournée.

Orpea perdait 7% en début de séance, tandis que son rival Korian cédait de 3,1%.

À l'issue d'une enquête d'un mois et demi sur la gestion et les pratiques financières du groupe, le ministère des Solidarités et de la Santé a dit samedi dans un communiqué constater des "dysfonctionnements significatifs dans l'organisation du groupe au détriment de la prise en charge des résidents".

Orpea a déclaré que si le rapport du gouvernement "met en lumière certains dysfonctionnements", il permet également de conclure "qu'il n'y a pas chez Orpea de système organisé qui aboutirait à de la maltraitance".

Accusé dans le livre "Les Fossoyeurs", paru fin janvier, de privilégier la rentabilité sur le bien-être des personnes âgées, le groupe a de nouveau rejeté samedi les accusations "particulièrement graves" publiés dans le livre.

Le gouvernement a annoncé au début du mois que l'ensemble des 7.500 Ehpad (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) de France seront contrôlés dans les deux ans à venir, dans le cadre d'un plan visant à mieux encadrer leur activité.

"Le secteur devrait être fortement contraint à l'avenir, (...) ce qui entraînera une modification substantielle du profil de croissance et de rentabilité des acteurs concernés", a dit le cabinet de conseil Midcap Partners lundi dans une note.

"La restitution de fonds publics ne devrait pas perturber le fonctionnement d'Orpea en raison de la faible ampleur du montant", tempère toutefois Yi Zhong, analyste d'Alphavalue.

