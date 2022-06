Orpea : conclusion du protocole de conciliation

Dans le cadre de la refonte de sa stratégie de financement, Orpea annonce la conclusion d'un protocole de conciliation avec ses principaux partenaires bancaires dans les principaux termes prévus par l'accord de principe signé le 12 mai.



A la requête d'Orpea, le Tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement en date du 10 juin, homologué ce protocole et mis fin à la procédure de conciliation ouverte au profit du groupe de prise en charge de la dépendance le 20 avril.



Comme précédemment indiqué, ces nouveaux crédits seront mis à disposition de la société progressivement jusqu'au 31 décembre 2022 sous réserve de conditions préalables, avec un premier tirage de 250 millions d'euros mi-juin.



Le financement prévu par le protocole et la documentation de crédits permettra à Orpea de financer son activité, satisfaire à bonne date sans modification de leurs termes les échéances de ses financements existants et financer les investissements nécessaires à son activité.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.