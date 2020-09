Orpea : confiant dans le retour à la normale après un S1 affecté par la pandémie

(Actualisation : ajout de l'information sur l'acquisition du groupe de maison de retraite irlandais Brindley Healthcare)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques Orpea a publié mardi des résultats en net repli pour le premier semestre 2020, sous l'effet de gestion de la crise sanitaire de Covid-19, alors que son activité semble progressivement retourner à la normale depuis juillet.

"Depuis le début du second semestre, l'activité de l'ensemble des établissements a significativement repris", a indiqué le groupe dans un communiqué. "Dans les cliniques de soins de suite et réadaptation et les cliniques de santé mentale, les taux d'occupation sont d'ores et déjà proches de leur niveau d'avant la Covid-19", a précisé la société.

Dans les maisons de retraite, Orpea fait état d'une dynamique "solide" de nouvelles admissions, le groupe estimant que les taux d'occupation de la plupart des pays devraient retrouver leur niveau proche d'avant la Covid-19 dans les 6 prochains mois.

Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance a vu son résultat net part du groupe reculer sur la période de 36,3%, à 73 millions d'euros, contre 114,6 millions d'euros un an plus tôt.

Le résultat brut d'exploitation avant loyers (Ebitdar) a enregistré une baisse plus limitée, de 5,5%, à 453,4 millions d'euro, contre un résultat de 479,7 millions d'euros au premier semestre 2019.

Compte tenu du chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros, en hausse de 3,5% sur le semestre, déjà publié en juillet, la marge d'Ebitdar s'est établie à 23,8%.

"La baisse de 230 points de base [de la marge] par rapport au premier semestre 2019 résulte de l'impact de la Covid-19 qui s'élève, en brut, à 147 millions d'euros", a expliqué le groupe. Cet impact résulte à la fois de la perte d'activité, de surcoûts d'équipements de protection individuelle et de primes au personnel.

Le résultat opérationnel courant s'est établi à 196,8 millions d'euros, en diminution 19,4% après amortissements et provisions de 242,3 millions d'euros reflétant la hausse du patrimoine immobilier.

"Le premier semestre 2020 a été tout à fait exceptionnel de par l'ampleur inédite de la crise sanitaire. Durant cette période, Orpea a fait preuve d'une solide résilience grâce à la mobilisation et à l'engagement de ses 65 000 collaborateurs", a souligné Yves Le Masne, le directeur général d'Orpea, cité dans un communiqué.

Le groupe présentera son nouvel objectif de chiffre d'affaires 2020, qui avait été suspendu temporairement le 5 mai 2020, lors de la publication de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Orpea a par ailleurs annoncé mardi l'acquisition de 50% du quatrième opérateur national de maisons de retraite, Brindley Healthcare, le groupe français disposant d'une option d'achat des 50% restants d'ici 2022. Après l'acquisition du Groupe TLC en janvier 2020, Orpea se hisse ainsi avec cette opération à la deuxième place du secteur en Irlande.

La dette financière nette de l'entreprise s'établit à 5,96 milliards d'euros au 30 juin 2020, comparée à 5,54 milliards d'euros au 31 décembre 2019.

