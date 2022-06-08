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Orpea confirme des perquisitions à son siège et dans certains établissements

08/06/2022 | 19:13
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8 juin (Reuters) - Orpea SA a annoncé mercredi :

* PUBLIER LA SYNTHÈSE DU RAPPORT DE LA MISSION DÉVALUATION EXTERNE SUR LES USAGES DE FONDS PUBLICS ET LES RELATIONS COMMERCIALES AVEC DES TIERS

* QUE LE RAPPORT CONFIRME DES DYSFONCTIONNEMENTS ET DES COMPORTEMENTS FAUTIFS

* QUE LE RAPPORT MONTRE QUE CERTAINES DES ALLÉGATIONS PORTÉES CONTRE LE GROUPE NE SONT PAS AVÉRÉES

* QUE LES RÉSULTATS DES INVESTIGATIONS SUR L'USAGE DES FONDS PUBLICS ONT ÉTÉ PORTÉS À LA CONNAISSANCE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AU COURS DE LEUR MISSION DEXAMEN DES COMPTES 2021

* CONFIRME LINFORMATION PARUE CE JOUR SELON LAQUELLE ELLE A FAIT LOBJET DUNE PERQUISITION AU SIÈGE ET DANS CERTAINS DE SES ÉTABLISSEMENTS

* DIT APPORTER SON SOUTIEN AUX ENQUÊTES EN COURS Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)


© Reuters 2022
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