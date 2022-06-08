Orpea confirme des perquisitions à son siège et dans certains établissements

8 juin (Reuters) - Orpea SA a annoncé mercredi :
* PUBLIER LA SYNTHÈSE DU RAPPORT DE LA MISSION DÉVALUATION
EXTERNE SUR LES USAGES DE FONDS PUBLICS ET LES RELATIONS
COMMERCIALES AVEC DES TIERS
* QUE LE RAPPORT CONFIRME DES DYSFONCTIONNEMENTS ET DES
COMPORTEMENTS FAUTIFS
* QUE LE RAPPORT MONTRE QUE CERTAINES DES ALLÉGATIONS
PORTÉES
CONTRE LE GROUPE NE SONT PAS AVÉRÉES
* QUE LES RÉSULTATS DES INVESTIGATIONS SUR L'USAGE DES FONDS
PUBLICS ONT ÉTÉ PORTÉS À LA CONNAISSANCE DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES AU COURS DE LEUR MISSION DEXAMEN DES COMPTES 2021
* CONFIRME LINFORMATION PARUE CE JOUR SELON LAQUELLE ELLE A
FAIT
LOBJET DUNE PERQUISITION AU SIÈGE ET DANS CERTAINS DE SES
ÉTABLISSEMENTS
* DIT APPORTER SON SOUTIEN AUX ENQUÊTES EN COURS
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(Rédaction de Paris)