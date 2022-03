Orpea confirme à nouveau être favorable à la publication du rapport de l’Inspection des affaires sociales (IGAS) et de l'Inspection générale des finances (IGF), dont il avait été annoncé par la Ministre chargée de l’autonomie samedi dernier qu’il ne serait pas rendu public. L’exploitant d’Ehpad explique que son accord à cette publication ne lui a été demandé que lundi par le cabinet de la Ministre.



Le groupe dit lui avoir répondu par courriel ainsi " nous vous confirmons partager l'opinion du Ministre M. Véran, qui considère qu'il est important de rendre public le rapport définitif, à l'exception de ce qui est couvert par le secret des affaires. "



" Les seuls éléments qui pourraient relever du secret des affaires ne porteraient que sur des informations ponctuelles dont la divulgation serait de nature à nuire aux intérêts concurrentiels d'Orpea et dont l'occultation n'altèrerait en rien les faits, les analyses et les conclusions qui figurent dans le rapport ", précise Orpea.