Orpea confirme son objectif d'une croissance d'au moins 6% en 2021 après un solide T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de maisons de retraite Orpea a confirmé mardi son objectif d'une croissance d'au moins 6% de son chiffre d'affaires en 2021, après une augmentation de près de 5% de son activité au premier trimestre.

Le chiffre d'affaires du groupe au premier trimestre 2021 s'est établi à 1,03 milliard d'euros, en progression de 4,7%, porté par la contribution des acquisitions, notamment en France.

La croissance organique a été positive, de 1%. Elle a même atteint 2% à nombre de jours identique, "surtout grâce à la reprise générale des taux d'occupation en mars", a souligné Yves Le Masne, le directeur général d'Orpea, cité dans un communiqué.

"Cette performance est d'autant plus remarquable que le premier trimestre 2020 avait été l'un des plus dynamiques jamais observé", a souligné le dirigeant.

En parallèle, "la situation sanitaire des établissements s'est encore significativement améliorée dans l'ensemble des pays", a indiqué le groupe, précisant qu'"à ce jour le taux de vaccination atteint est de 85% des résidents et 57% des collaborateurs de maisons de retraite [d'Orpea]".

"Plus de 95% des établissements ne présentent plus aucun cas de Covid-19 et le pourcentage de résidents testés positifs à la Covid-19 est de 0,2% au 3 mai 2021, dont la plupart sont asymptomatiques", a ajouté l'entreprise.

Par ailleurs, sur le premier trimestre 2021, le groupe a ouvert plus de 500 lits, issus de cinq nouvelles constructions et d'extensions, conformément à son plan d'ouvertures.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: LBO

May 04, 2021 12:27 ET (16:27 GMT)