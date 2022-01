Orpea "conteste formellement" les accusations d'un livre à paraître, a saisi ses avocats

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques a démenti lundi, dans un communiqué publié après-Bourse, les accusations portées à son encontre par un ouvrage dont les premiers éléments ont été publiés dans le journal Le Monde.

"Ces éléments, polémiques et agressifs montrent une volonté manifeste de nuire. Nous contestons formellement l'ensemble de ces accusations que nous considérons comme mensongères, outrageantes et préjudiciables", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Le Monde a publié lundi des extraits du livre "Les Fossoyeurs", une enquête portant sur les coulisses de l'activité d'Orpea et devant être publiée le 26 janvier. L'ouvrage promet "des révélations sur le système qui maltraite nos aînés".

L'action Orpea a chuté lundi de 16,1% à 69,28 euros à la Bourse de Paris, "l'article du Monde sur ce livre ayant effrayé les investisseurs", selon un analyste parisien. Cette baisse a été enregistrée avant la suspension à 12h45, à la demande de la société, de la cotation du titre.

"De telles attaques ne sont malheureusement pas nouvelles mais sont extrêmement violentes dans un contexte où nos équipes sont encore plus mobilisées depuis deux ans par la crise sanitaire", a commenté Orpea.

Pour y répondre et "rétablir la vérité des faits et défendre son honneur ainsi que celui de ses collaborateurs", le groupe a "d'ores et déjà saisi ses avocats pour y donner toutes les suites, y compris sur le plan judiciaire", a-t-il indiqué.

L'entreprise a aussi rappelé procéder chaque année à une enquête de satisfaction auprès de ses résidents et familles, réalisée par un organisme externe indépendant, dont les derniers résultats montrent un taux de recommandation moyen de 95%.

"Par ailleurs, Orpea exerce son activité dans un secteur qui fait l'objet de règlementations strictes et de contrôles réguliers par les autorités publiques", a-t-elle ajouté.

January 24, 2022 12:35 ET (17:35 GMT)