Orpea : création d'une association de minoritaires

Des actionnaires d'Orpea ont annoncé jeudi la création d'une association d'actionnaires minoritaires, baptisée 'Adamo', en vue d'assurer une défense commune et de préserver leurs intérêts.



Dans un communiqué, l'association estime que les actionnaires minoritaires - qui représentent plus de 85% du capital - risquent de tout perdre dans le projet de restructuration proposé par la nouvelle direction de l'entreprise après avoir déjà perdu la quasi-totalité de leur investissement.



'Les actionnaires d'Orpea sont laissés sans réponses à leurs questions', écrit l'association.



'Certains ont investi quelques centaines d'euros dans cette valeur, d'autres des centaines de milliers d'euros', poursuit-elle, invitant ces investisseurs à s'unir pour éviter de tout perdre sans réagir.



L'association dit ne pas vouloir du plan actuel qui, d'après elle, écrase les actionnaires et permet une prise de contrôle de la société sans l'approbation de ces mêmes actionnaires.



Elle souhaite au contraire que les actionnaires puissent participer à la restructuration financière pour préserver la valeur de leur investissement et que le résident ou le malade soit remis au coeur de l'activité.



Depuis les révélations de l'ouvrage 'Les Fossoyeurs', il y a un an, le cours de Bourse d'Orpea a perdu près de 95% de sa valeur.



