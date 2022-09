Orpea : de premières mesures concrètes identifiées

Orpea a annoncé hier soir avoir tiré les enseignements de ses Etats Généraux tenus au printemps dernier avec la mise en place d'une première série de mesures 'concrètes'.



Dans un communiqué, l'exploitant de maisons de retraite dit avoir identifié un certain nombre d'initiatives jugées comme 'essentielles', à commencer par une meilleure considération des résidents, des collaborateurs et des soignants.



Le groupe dit aussi vouloir instaurer un dialogue entre EHPAD et familles de résidents, ce qui se traduira par l'instauration d'une 'cellule d'écoute' ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h devant être animée par des psychologues.



Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance manifeste aussi l'intention de renforcer la personnalisation de l'accompagnement des résidents, tout en assurant une véritable autonomie des directeurs d'établissements.



Laurent Guillot, le directeur général de la société, a estimé que cette première étape constituait 'les fondations d'un nouveau modèle' pour le groupe.



Orpea a prévu de lancer un large programme de recrutement et de formation interne afin de trouver du personnel stable, avec l'objectif de recruter 550 personnes par mois d'ici la fin de l'année, puis 800 par mois en 2023.



En mai et juin derniers, l'ensemble des parties-prenantes de groupe avaient été conviées dans une cinquantaine d'établissements afin de débattre et faire émerger des solutions pour répondre au mieux aux attentes de chacun.



Ces 'Etats généraux' avaient réuni 1800 personnes (résidents, familles, collaborateurs, professionnels de santé et de soins à domicile, partenaires, élus, associations).



Suite à ces annonces, le titre Orpea progressait de 2,9% mardi matin à la Bourse de Paris. Il accuse encore 85% de baisse depuis le début de l'année.



