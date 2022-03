Orpea déclare 150 installations en France sous contrôle administratif depuis janvier

"Je m'engage à ce que toutes les observations soient considérées avec le plus grand sérieux et que les recommandations soient mises en œuvre le plus rapidement possible", a déclaré le directeur général Philippe Charrier dans une déclaration de résultats.

Orpea a déclaré vendredi que son bénéfice préliminaire avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement avait augmenté de 12% à 1,04 milliard d'euros (1,14 milliard de dollars) en 2021. (1 $ = 0,9160 euros) (Reportage de Diana Mandi, Edition de Louise Heavens)