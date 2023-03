Orpea : des investisseurs proposent un projet alternatif

Un concert d'actionnaires associé à un groupe de créanciers non-sécurisés d'Orpea ont proposé mercredi un projet alternatif à la restructuration du groupe, qu'ils présentent comme 'viable' et 'entièrement financé par des capitaux privés'.



Ce plan a été mis en place par Concert'O, le concert d'actionnaires créé par le groupe familial Mat Immo Beaune et Nextstone, et par le 'Support Club', un groupement de créanciers non-sécurisés représentant au total plus de 500 millions d'euros de dette.



Concrètement, le projet prévoit (1) une première émission de capital de 382 millions d'euros qui serait réservée aux actionnaires existants, dont Concert'O, (2) une seconde levée de fonds qui consisterait à convertir 3,8 milliards de dette non-sécurisée en actions et (3) une augmentation de capital de 518 millions d'euros qui serait ouverte à tous les actionnaires.



D'après le groupement d'investisseurs, cette offre à le mérite d'offrir à toutes les parties prenantes (actionnaires, créanciers non-sécurisés et sécurisés) une opportunité d'investir à un prix juste, et sur la base d'une répartition jugée plus juste de la valeur au regard de leurs participations respectives.



Ils estiment que le projet se révèle par ailleurs matériellement plus favorable aux actionnaires existants en leur offrant la possibilité de participer à un prix équitable à la création future de valeur.



Enfin, le plan reste ouvert à la participation du consortium mené par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), sous réserve des ajustements nécessaires le cas échéant, concluent-ils.



Pour Concert'O et le Support Club, le plan actuellement porté par le consortium mené par la CDC comporte un risque d'exécution excessif, tout en étant discriminatoire et inéquitable pour certaines parties prenantes.



Les deux partenaires demandent à ce que les actionnaires aient la possibilité de voter sur les mérites respectifs des deux plans proposés lors d'une assemblée générale afin de choisir le plan qu'ils considèrent comme étant le meilleur pour l'intérêt de l'entreprise.



Suite à ces annonces, l'action Orpea cédait 2,7% mercredi après-midi à la Bourse de Paris, soit l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120.



