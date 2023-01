Orpea : deux nouveaux tirages de financement effectués

Orpea annonce avoir effectué deux nouveaux tirages à hauteur de 205 millions d'euros fin décembre 2022, au titre de l'accord de financement de 3,2 milliards d'euros conclu avec ses principaux partenaires bancaires en juin dernier.Le groupe de prise en charge de la dépendance rappelle par ailleurs être engagé dans la négociation d'une restructuration financière, visant à financer son plan de refondation et à sécuriser les liquidités nécessaires à la poursuite de son activité.Les discussions se poursuivent avec ses créanciers financiers et des investisseurs tiers dans le cadre de la procédure amiable de conciliation ouverte par le Tribunal de Commerce spécialisé de Nanterre le 25 octobre dernier.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.