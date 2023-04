Orpea : en fort repli après le refus de son Conseil d'administration de convoquer une AG

L’action Orpea perd 10,57% à 2,89 euros et signe la plus forte baisse du SBF 120 après que son conseil d'administration a décidé de ne pas donner suite à la demande de l'association d'actionnaires minoritaires Adamo. Cette association avait écrit à Orpea pour lui demander d'organiser une assemblée générale de sorte à ce que les actionnaires puissent se prononcer sur le plan de restructuration. Le conseil administration a déclaré que " la tenue d'une assemblée générale (n'était) pas conforme à l'intérêt social de la société et de ses parties prenantes ".



" Cette demande ne s'appuie sur aucun fondement légitime ", estime le conseil d'administration d'Orpea.



Ce conseil d'administration rappelle que la société est placée sous la protection du Tribunal de commerce de Nanterre qui a ouvert à cet effet une procédure de sauvegarde accélérée.



" Dans ce cadre ", relève-t-il, " le Code de commerce prévoit expressément que le projet de plan de sauvegarde est élaboré par l'entreprise avec le concours des administrateurs judiciaires " et " ensuite soumis au vote des classes de parties affectées ".



" Ainsi, le projet de plan de sauvegarde sera bien soumis au vote des actionnaires " souligne le conseil, répondant aux accusations de l'Adamo selon lesquelles le plan de sauvegarde a été engagé sans consulter les actionnaires.



Le Conseil rappelle en fin de communiqué que la mise en œuvre des augmentations de capital envisagées dans le cadre du plan de restructuration " entraînera une dilution massive pour les actionnaires existants ". " La partie du capital que représente l'actionnariat actuel de la société serait de 0,4% en cas de scénario consensuel et de 0,04% du capital en cas de scénario nécessitant une application forcée interclasse ", précise-t-il.



Le titre Orpea a connu plusieurs séances de forte hausse depuis la mi-avril, sur la base des espoirs suscités par la contestation du plan de restructuration par les actionnaires minoritaires.



L'Association Adamo a confié à AOF qu'elle envisageait de confier à son conseil le soin d'engager une action en justice pour obtenir tout de même la convocation d'une assemblée générale d'Orpea.



En chute de plus de 91% sur un an, le titre perd plus de 53% depuis le début de l'année.