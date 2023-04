Orpea : en hausse après que l'association des minoritaires (5,5% des titres) demande la tenue d'une AG

Orpea (+6,84% à 3,27 euros) affiche la plus forte hausse du SBF120 après qu'Adamo, l’association de défense des actionnaires minoritaires du groupe, demande « solennellement » dans un communiqué, la tenue sans délai d’une assemblée générale des actionnaires d’Orpea. Selon Orpea, la société n'a à ce stade reçu aucune demande formelle de convocation d'assemblée générale , et si une telle demande devait être faite, le conseil d'administration l'examinerait en prenant en compte l'intérêt social d'Orpea et la solidité d'un plan alternatif et de ses conditions.



Créée pour défendre des intérêts moraux et financiers des actionnaires minoritaires particuliers d'Orpea, Adamo réunit aujourd'hui plus de 1987 membres et à date " plus de 5,5 % des titres " : selon elle " ce n'est qu'une étape car de nombreux actionnaires (la) rejoignent chaque jour.



Dans un courrier daté du 14 avril 2023, adressé à Guillaume Pepy, président du conseil d'administration d'Orpea et Laurent Guillot, directeur général, membre du conseil d'administration, les conseils d'Adamo ont informé la société qu'ils avaient réuni plus de 5,5% du capital social de la société (5,52% constatés par huissier le 12 avril) et qu'il n'était dès lors "plus question" d' " enjamber " l'Assemblée générale " en y substituant des réunions de comité de classes de parties affectées dont personne ne peut décemment prétendre qu'elles remplacent ce qui est pourtant la base de la vie sociale d'une entreprise ".



Elle a mandaté " courant mars " le cabinet August & Debouzy, afin de " comprendre la raison pour laquelle le conseil d'administration et la direction d'Orpea se prononçait en faveur d'un plan de sauvegarde sans consulter les actionnaires à travers une Assemblée générale ou tenir même compte de plans alternatifs existants ".



Pour l'association, le plan soutenu par la direction et présenté avec le soutien de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et ses partenaires, " spolie très clairement les droits des actionnaires qui se trouvent littéralement écrasés par le jeu des augmentations de capital à intervenir, sans possibilité réelle de se reluer ".



La première question qui se pose selon Adamo est celle de la confiance et de la représentativité du conseil d'administration après, notamment, le départ de l'actionnaire de références CPPIB face au choix de soutenir un plan sacrifiant les actionnaires à 99% au profit de nouveaux entrants et de la Caisse des Dépôts.



La seconde question est de voter sur les options qui se présentent aux actionnaires et qui assurent la pérennité de l'entreprise sans que les comptes de l'exercice 2022 n'aient été approuvés.

Le " passage en force " qui est actuellement tenté par la société aboutit à une solution " désastreuse pour ce dossier mais également pour la place de Paris toute entière , estime l'association : en effet " quel investisseur significatif accepterait de prendre le risque d'y venir, en confiance, sur une opération d'envergure, sachant qu'il peut se faire exproprier ? "