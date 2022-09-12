Orpea estime que le taux de marge d'Ebitdar du S2 pourrait être inférieur au niveau du S1

12 septembre (Reuters) - Orpea SA:
* INDICATEURS FINANCIERS PRÉLIMINAIRES NON AUDITÉS : CA AU
S1 EUR
2,30 MDS CONTRE EUR 2,07 MDS IL Y A UN AN
* INDICATEURS FINANCIERS PRÉLIMINAIRES NON AUDITÉS : TAUX DE
MARGE
DEBITDAR EN BAISSE À 18,5%
* LE TAUX DOCCUPATION MOYEN DU GROUPE DEPUIS LE DÉBUT DE
LEXERCICE 2022 RESTE SUPÉRIEUR AU NIVEAU MOYEN CONSTATÉ SUR LA
MÊME PÉRIODE EN 2021
* AU COURS DU 1ER SEMESTRE 2022, EN DÉPIT DU CONTEXTE DE
CRISE, LE
GROUPE A POURSUIVI SON DÉVELOPPEMENT AVEC LOUVERTURE DE 1 547
LITS ADDITIONNELS
* DES TESTS DE DÉPRÉCIATION QUI PORTENT PRINCIPALEMENT SUR
CERTAINS ACTIFS INCORPORELS SONT EN COURS DE RÉALISATION
* ESTIME QUE LES DÉPRÉCIATIONS RÉSULTANT DE CES TESTS SE
SITUERAIENT ENTRE EUR 170 MLNS ET EUR 220 MLNS
* ORPEA CONSIDÈRE QUE LA BAISSE DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRE
OBSERVÉE AU S1 2022 PAR RAPPORT S1 2021 SE PROLONGERA AU S2 ET
POURRAIT LE CAS ÉCHÉANT ÊTRE AMPLIFIÉE PAR LA VOLATILITÉ
ADDITIONNELLE OBSERVÉE RÉCEMMENT SUR LES MARCHÉS
* EN FONCTION DU REDRESSEMENT DU TAUX DOCCUPATION, LE TAUX
DE
MARGE DEBITDAR DU S2 2022 POURRAIT ÊTRE INFÉRIEUR AU NIVEAU DU
1ER SEMESTRE 2022
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(Rédaction de Gdansk)