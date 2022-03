C’est un nouvel épisode du scandale Orpea. Brigitte Bourguignon, la ministre chargée de l'Autonomie, a annoncé ce week-end que l’Etat allait porter plainte contre l’exploitant d’Ehpad et qu’il allait exiger le remboursement des financements publics qui auraient été irrégulièrement employés. Cette annonce fait suite aux conclusions de l’enquête menée par l’Inspection générale des finances (IGF) et des affaires sociales (IGAS) et faisant état de « dysfonctionnements significatifs dans l’organisation du groupe au détriment de la prise en charge des résidents ».



En réaction, Orpea a dit prendre acte de l'annonce par Brigitte Bourguignon de sa décision de transmettre au procureur de la République le rapport de la mission de contrôle menée par l'IGAS et l'IGF.



" Cette transmission nous permettra de nous expliquer dans la sérénité, faire valoir nos droits et bien entendu collaborer avec la Justice à chaque fois que cela sera nécessaire ", a déclaré Orpea.



Le groupe a regretté que " le rapport de la mission d'inspection, ainsi que les 177 pages (hors pièces justificatives) de réponses très circonstanciées que nous lui avons apportées, ne soient pas rendus publics, ni mis à la disposition de l'ensemble des parties-prenantes ".