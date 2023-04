Dans un courriel adressé aux adhérents, qu’AOF a pu consulter, Bernard-Xavier Spokojny, président de l’association Adamo (Association Des Actionnaires Minoritaires d’Orpéa) créée mi-février, prévoit de les solliciter pour la réunion d’une Assemblée générale du groupe de maisons de retraite, « dans un délai urgent », afin qu’ils puissent « être consultés sur les différentes augmentations prévues au plan de restructuration du Groupement » mené par la Caisse des Dépôts.



Le président d'Adamo estime que " des échanges " entre le collectif d'investisseurs Concert'O et le Groupement " permettraient très certainement de trouver une solution commune " entre leurs deux plans, " équilibrée pour les actionnaires ". Il annonce avoir engagé " diverses démarches " pour qu'une position raisonnable puisse émerger " " dans le mois à venir ".



" Il ne fait aucun doute " pour Bernard-Xavier Spokojny que le plan de restructuration du Groupement " organise une dilution massive des actionnaires actuels d'Orpea " : Adamo a donc pour " mission claire et urgente " d'" éviter la spoliation qui résulte du plan, tel qu'il est conçu à ce jour ".



" Le prix proposé aux actionnaires historiques pour la 1ère augmentation de capital, de 0,59 euro par action, est trois fois supérieur à celui proposé au Groupement lors de la 2ème augmentation de capital, à savoir 0,18 euro par action ", précise le président d'Adamo, jugeant qu'il s'agit d'une véritable " barrière à l'entrée " qui fait que " toute participation des actionnaires historiques d'Orpea aux augmentations de capital est de facto purement cosmétique ".



Orpea gagne 2,59% à 2,01 euros après avoir touché lundi dernier un plus bas historique avec l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée par le tribunal de commerce de Nanterre