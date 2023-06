PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le gestionnaire de maisons de retraite Orpea a annoncé avoir demandé à Euronext Paris et à la Bourse de Luxembourg la suspension de la cotation de ses instruments financiers, dans l'attente de la publication du résultat des votes prévus ce mercredi sur le plan de sauvegarde accélérée proposé par la société.

Les porteurs d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceane) et les actionnaires sont appelés à voter mercredi sur le plan de restructuration financière, a rappelé Orpea dans un communiqué de presse.

Les résultats de ces votes seront constatés par les administrateurs judiciaires désignés à la procédure de sauvegarde accélérée, Maître Hélène Bourbouloux et Maître Thibaut Martinat.

"Dès qu'elle en sera informée par les administrateurs judiciaires, et en principe le 29 juin avant ouverture du marché règlementé d'Euronext Paris et de la Bourse du Luxembourg, la société portera à la connaissance du public le résultat des votes et les mettra à disposition sur son site Internet", a précisé Orpea.

Le vote des actionnaires et créanciers d'Orpea a notamment pour objectif de permettre la mise en oeuvre par le groupe de son plan de restructuration financière conformément aux accords trouvés avec, d'une part, un groupement mené par la Caisse des dépôts et les assureurs CNP Assurances, MAIF et MACSF, et, d'autre part, un groupe de créanciers non sécurisés.

Si ce plan est validé, Orpea sera détenu à l'issue du processus à 50,2% par le groupement mené par la Caisse des dépôts, tandis que les actionnaires existants seront massivement dilués.

Cette situation suscite depuis des mois la colère des actionnaires minoritaires d'Orpea et de certains créanciers du groupe qui multiplient les actions en justice pour empêcher ce qu'ils qualifient de "nationalisation du plus grand prestataire de soins de santé de France".

