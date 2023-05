Orpea : la procédure de sauvegarde accélérée est prolongée jusqu'au 24 juillet

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe privé de maisons de retraite et de cliniques Orpea a annoncé mercredi soir que sa procédure de sauvegarde accélérée avait été prolongée jusqu'au 24 juillet.

Cette procédure, ouverte le 26 mars dernier, pouvait être renouvelée une fois sans excéder une durée totale de quatre mois.

Cette procédure a notamment pour objectif de permettre la mise en oeuvre par Orpea de son plan de restructuration financière conformément aux accords trouvés avec, d'une part, un groupement mené par la Caisse des Dépôts et les assureurs CNP Assurances, MAIF et MACSF, et, d'autre part, un groupe de créanciers non sécurisés.

A l'issue du processus, Orpea sera détenu à 50,2% par le groupement mené par la Caisse des dépôts, tandis que les actionnaires existants seront massivement dilués.

Cette dilution suscite la colère de certains créanciers et actionnaires, réunis notamment au sein du "Support Club" et de Concert'o, qui ont demandé, sans succès, la tenue d'une assemblée générale des actionnaires afin qu'elle tranche sur les termes d'une restructuration financière jugée "désastreuse".

A cet égard, Orpea a également indiqué mercredi soir que le cabinet Sogerm Evaluation, qui est intervenu en qualité d'expert indépendant avec pour mission de rendre un avis sur le plan de restructuration, a jugé ce plan équitable pour les actionnaires existants.

